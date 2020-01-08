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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Путин выразил Зеленскому соболезнования из-за авиакатастрофы в Тегеране

Президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, говорится на сайте Кремля.

В ней Путин назвал последствия крушения трагическими, а также выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Также российский лидер направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирана Хасану Роухани, сообщает сайт Кремля.

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Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. По данным МАУ, на борту находились167 пассажиров и девять членов экипажа. В МИД Украины сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет. По информации министерства, большинство находившихся на борту были иностранцами: гражданами Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Президент МАУ Евгений Дыхне объяснил это тем, что на Boeing летели транзитные пассажиры, планировавшие сделать пересадку в Киеве. Среди жертв катастрофы всего 11 украинцев — два пассажира и все члены экипажа.

Власти Ирана заявили, что причиной крушения лайнера стало возгорание в двигателе и неудачная попытка пилота взять ситуацию под контроль.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, авиакатастрофа
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