Спасатели нашли черные ящики разбившегося в Тегеране украинского Boeing

Спасатели нашли два черных ящика с украинского самолета Boeing, разбившегося в Тегеране. Об этом сообщает иранское информагентство Fars.

Два ящика были найдены с разницей в несколько часов. Как сообщает агентство, теперь все необходимые данные собраны и началось фактическое расследование.

Пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» упал утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. В управлении консульского обеспечения МИД Украины сообщили, что все люди на борту погибли. Всего на борту находились 176 человек, уточнили в авиакомпании.

Причиной крушения стал пожар в двигателе, рассказали в Министерстве дорог и городского развития Ирана. В свою очередь в посольстве Украины в Иране исключили версии теракта или ракетной атаки в отношении самолета.