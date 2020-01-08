На борту упавшего в Тегеране самолета не было строителей АЭС «Бушер»

На борту упавшего в Тегеране самолета не было строителей АЭС «Бушер»

Российское посольство в Тегеране установило, что на борту разбившегося в Тегеране Boeing не было строителей атомной электростанции «Бушер» и сотрудников самого посольства. Об этом сообщил «РИА Новости» атташе дипмиссии Андрей Ганенко.

Представитель отметил, что в посольстве продолжают проверять, находились ли российские граждане на борту самолета. «Точные списки погибших пока уточняются авиакомпанией и аэропортом», — пояснил он.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» разбился в Тегеране утром 8 января. По информации Reuters, все находившиеся на борту погибли. Гибель всех пассажиров и членов экипажа подтвердили в управлении консульского обеспечения МИД Украины. Агентство Tasnim сообщило, что в самолете находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа. По версии Министерства дорог и городского развития Ирана, причиной крушения стал пожар в двигателе.

Строительство АЭС «Бушер» стартовало в 1974 году, запуск состоялся в 2010-м. В конце октября 2017 года в Иране начали строительство второго энергоблока на АЭС «Бушер» с участием российской госкорпорации «Росатом». Кроме того, в Тегеране сообщали о совместном строительстве с Россией третьего блока АЭС в 2018-м. Ночью 8 января вблизи атомной электростанции «Бушер» произошло землетрясение. Информации о пострадавших не было.