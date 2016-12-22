Помпео рассказал о выводе из-под санкций против Ирана АЭС «Бушер»

США вывели из-под санкций против Ирана три проекта, в том числе АЭС «Бушер», где Россия занимается постройкой второго энергоблока. Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео, передает газета The Washington Post.

Новый пакет санкций против Ирана, который, по данным Минфина США, является самым жестким из когда-либо вводимых, вступил в силу 5 ноября. Ограничения были введены после того, как в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной еще в 2015 году.

В санкционный список попали более 700 физических и юридических лиц Ирана. При этом Вашингтон разрешил восьми странам беспрепятственно приобретать иранскую нефть, в их число вошли Китай, Тайвань, Япония, Южная Корея, Турция, Греция, Индия и Италия.

Строительство АЭС «Бушер» началось еще в 1974 году, запуск состоялся в 2010 году. В конце октября 2017 года в Иране был дан старт строительству второго энергоблока на АЭС «Бушер» с участием российской госкорпорации «Росатом».

В ноябре 2014 года Москва и Тегеран подписали контракт о сотрудничестве при строительстве третьего блока АЭС. При этом стороны договорились, что на блоках второй и третьей очереди будут работать российские реакторные установки ВВЭР-1000. В 2016 году власти Ирана сообщали, что в 2018 году планируется начать совместное с Россией строительство третьего блока АЭС.