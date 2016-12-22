ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,02 65,93 EUR Нал. 76,01 74,98 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6466,20 +65,40 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25345,75 +0,30% Nasdaq 7307,30 -0,58%
Помпео рассказал о выводе из-под санкций против Ирана АЭС «Бушер»
Лента новостей
США вывели из-под антииранских санкций восемь стран 17:38, Политика СМИ узнали о сокращении производства iPhone XR из-за низкого спроса 17:35, Технологии и медиа В Минобороны сообщили о дежурстве в мире сотни кораблей ВМФ 17:13, Политика Медведев заявил о достигших приемлемого для России уровня ценах на нефть 17:02, Экономика Бывший футболист сборной Голландии ван дер Варт завершил карьеру 16:51, Спорт В ДНР обвинили Киев в подготовке провокаций с химоружем в Донбассе 16:51, Политика «Самые жесткие» санкции США против Ирана вступили в силу 16:49, Политика Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 16:40, РБК и Schneider Electric При обрушении моста в ХМАО погибли два человека 16:22, Общество Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за $2 млн 16:15, Общество SANA узнала о гибели трех детей при авиаударе коалиции в Сирии 16:09, Общество Самолет Lion Air испытывал проблемы со скоростью последние четыре полета 15:58, Общество В Техасе разбился вертолет с молодоженами 15:48, Общество Советник Порошенко раскрыл детали соглашения с Вселенским патриархатом 15:39, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 15:29, РБК и Mastercard Минск пресек украинский бизнес по поставкам санкционки в Россию 15:29, Политика В Киеве раскритиковали чиновника ОБСЕ за отказ признать Россию агрессором 15:27, Политика В Средиземноморье отправился вооруженный «Калибрами» фрегат ВМФ 15:18, Политика Чиновница объяснила свои слова о ненужности молодежи 14:58, Общество Черчесов назвал состав сборной России на матчи против Германии и Швеции 14:56, Спорт Медведев заявил о задаче изменить структуру товарооборота России 14:32, Экономика Медведев заявил о попытках «отжать» Россию от доступа к программам 14:29, Политика Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 14:19, РБК и Canon МИД Израиля сообщил о контактах с ВС России после крушения Ил-20 в Сирии 14:05, Политика Свердловский губернатор ответил на слова чиновницы о ненужности молодежи 13:59, Общество Медведев рассказал о самореализации России через санкции 13:34, Политика Флойд Мейвезер в конце года проведет дебютный бой по правилам ММА 13:18, Спорт Subaru отзовет 100 тыс. автомобилей в Японии 13:07, Общество
Помпео рассказал о выводе из-под санкций против Ирана АЭС «Бушер»
Политика, 17:53
0
Помпео рассказал о выводе из-под санкций против Ирана АЭС «Бушер»

США вывели из-под санкций против Ирана три проекта, в том числе АЭС «Бушер», где Россия занимается постройкой второго энергоблока. Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео, передает газета The Washington Post.

Новый пакет санкций против Ирана, который, по данным Минфина США, является самым жестким из когда-либо вводимых, вступил в силу 5 ноября. Ограничения были введены после того, как в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, заключенной еще в 2015 году.

В санкционный список попали более 700 физических и юридических лиц Ирана. При этом Вашингтон разрешил восьми странам беспрепятственно приобретать иранскую нефть, в их число вошли Китай, Тайвань, Япония, Южная Корея, Турция, Греция, Индия и Италия.

Строительство АЭС «Бушер» началось еще в 1974 году, запуск состоялся в 2010 году. В конце октября 2017 года в Иране был дан старт строительству второго энергоблока на АЭС «Бушер» с участием российской госкорпорации «Росатом».

В ноябре 2014 года Москва и Тегеран подписали контракт о сотрудничестве при строительстве третьего блока АЭС. При этом стороны договорились, что на блоках второй и третьей очереди будут работать российские реакторные установки ВВЭР-1000. В 2016 году власти Ирана сообщали, что в 2018 году планируется начать совместное с Россией строительство третьего блока АЭС.

Теги: Майк Помпео , Иран , Санкции , АЭС Бушер
Главное
«Самые жесткие» санкции США против Ирана вступили в силу Политика
Материалы по теме
США вывели из-под антииранских санкций восемь стран Политика
«Самые жесткие» санкции США против Ирана вступили в силу Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter