Посольство проверит наличие россиян на борту упавшего Boeing в Тегеране

Посольство России выясняет, находились ли на борту разбившегося в Тегеране украинского Boeing российские граждане. Об этом сообщил «РИА Новости» атташе дипмиссии Андрей Ганенко.

На текущий момент таких данных нет, уточнили в дипмиссии. «Мы находимся в контакте со всеми компетентными службами и выясняем, были ли граждане России на борту разбившегося самолета» — сказал Ганенко.

Ранее стало известно, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании упал сразу после вылета из Тегерана. Как заявил «РИА Новости» представитель Минавиации страны Джаафар Заде, на борту было 167 пассажиров. Reuters писал, что все пассажиры воздушного судна погибли.

По данным сервиса Flightradar, лайнер вылетел из Тегерана в Киев рейсом PS752 в 05:42 (мск) и спустя две минуты сигнал с ним был потерян.

