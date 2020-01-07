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Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства пожелал всем отмечающим этот праздник здоровья и благополучия. Он указал, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в укреплении духовно-­нравственных основ общества, сбережении нашего исторического, культурного наследия, а также в воспитании молодежи. «Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания», — добавил Путин.

С Рождеством россиян также поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Ранее всех православных верующих поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ пожелал читать и дарить Евангелие тем, у кого его нет.

Как православные россияне встретили Рождество. Фоторепортаж
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В ночь с 6 на 7 января патриарх Кирилл провел рождественскую службу в храме Христа Спасителя в Москве. На ней присутствовали несколько тысяч человек, включая Медведева и его супругу. Путин в рождественскую ночь посетил богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Теги: Владимир Путин, Рождество
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Как православные россияне встретили Рождество. Фоторепортаж
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Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
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Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
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