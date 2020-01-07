Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства пожелал всем отмечающим этот праздник здоровья и благополучия. Он указал, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в укреплении духовно-­нравственных основ общества, сбережении нашего исторического, культурного наследия, а также в воспитании молодежи. «Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания», — добавил Путин.

С Рождеством россиян также поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Ранее всех православных верующих поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ пожелал читать и дарить Евангелие тем, у кого его нет.