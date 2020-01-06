Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

На рождественскую службу в храм пришли несколько тысяч верующих.

На праздник Рождества Христова литургия совершается ночью с 6 на 7 января. Тогда же заканчивается и сорокадневный Рождественский пост.

Президент России Владимир Путин посетил рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где богослужение проводит настоятель Николай Брындин. Там он встречает Рождество третий год подряд, также Путин посещал праздничную службу в соборе в 2012-м, будучи премьер-министром. По его словам, именно в нем его крестили в младенчестве.