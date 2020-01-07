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Патриарх Кирилл пожелал россиянам читать и дарить Евангелие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян и православных верующих из других стран с Рождеством, пожелав им читать Евангелие и дарить книгу тем, у кого ее нет. Праздничное телеобращение опубликовано на сайте Московского патриархата.

«Пусть в наступившем новом году чтение Евангелия станет обязательной частью нашей духовной и интеллектуальной жизни», — пожелал патриарх, посоветовав верующим постоянно читать эту книгу. Она помогает «преодолеть отчужденность и одиночество», характерные для нынешнего времени, и дает ответы на «многие важные вопросы», добавил он. По словам патриарха, сила Евангелия «ничуть не уменьшилась» за прошедшие 2 тыс. лет.

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
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В ночь с 6 на 7 января патриарх Кирилл провел рождественскую службу в храме Христа Спасителя в Москве. Ее посетили несколько тысяч верующих, а также премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга. Президент Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, которому передал икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

Теги: Рождество, патриарх Кирилл
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Политика
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
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