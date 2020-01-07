Общество , 07 янв, 08:46
0
Как православные россияне встретили Рождество. Фоторепортаж
В ночь с 6 на 7 января православные верующие отпраздновали Рождество. Богослужения прошли в храмах по всей России. Президент Владимир Путин в третий раз подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге. Премьер Дмитрий Медведев посетил службу в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Храм Трех Святителей в Симферополе
Владимир Путин во время рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге
Праздничное богослужение в соборе в Екатеринбурге
Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске
Премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой посетили рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Воскресенский кафедральный собор в Шуе Ивановской области
Храм Рождества Христова в Красноярске
Храм Христа Спасителя в Москве