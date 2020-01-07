Как православные россияне встретили Рождество. Фоторепортаж

В ночь с 6 на 7 января православные верующие отпраздновали Рождество. Богослужения прошли в храмах по всей России. Президент Владимир Путин в третий раз подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге. Премьер Дмитрий Медведев посетил службу в храме Христа Спасителя

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