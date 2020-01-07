Суд Японии конфисковал внесенный экс-главой Renault Гоном залог в $14 млн

Окружной суд Токио постановил конфисковать в пользу государства залог, который за помещение под домашний арест внес бывший глава автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, передает агентство Kyodo.

Сумма залога составляет ¥1,5 млрд (около $13,8 млн).

О побеге Гона стало известно 31 декабря. По информации Bloomberg, бывший глава концерна отправился в Ливан транзитом через Стамбул на частном самолете, а во время пересадки его переносили в ящике. По словам самого Гона, он бежал от «несправедливости и политического преследования» и все организовал самостоятельно. Позднее The Wall Street Journal сообщила, что в побеге экс-главы Nissan участвовал бывший американский спецназовец.

2 января спецслужбы Ливана получили от Интерпола запрос на арест Гона. Однако в Бейруте исключили возможность его передачи Токио, поскольку между сторонами нет договора об экстрадиции.

Гона задержали в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на сумму $80 млн, а также подозревают в списании на Nissan личных убытков на $16 млн. Гона неоднократно освобождали под залог. Сам он свою вину не признал.