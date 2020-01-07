Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке обратился к православным христианам, встречающим Рождество. Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.

«Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью. Светлого Рождества!» — сказал Ратас.

В Москве праздничное богослужение в храме Христа Спасителя проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его посетили премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга. Президент Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе, где был крещен в младенчестве, и передал храму икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

1 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил русскоязычных израильтян с наступающим Новым годом. По его словам, они «изменили лицо и историю страны», играя ведущую роль в различных сферах, тем самым «превращая Израиль в мировую державу».