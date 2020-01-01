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Нетаньяху по-русски поздравил репатриантов из бывшего СССР с Новым годом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил русскоязычных израильтян с наступающим Новым годом. Соответствующее видеообращение опубликовано в Twitter его канцелярии. 

«С Новым годом!», — сказал Нетаньяху на русском языке. «Хочу поздравить вас, моих братьев и сестер — репатриантов из бывшего СССР, — с Новым годом», — добавил он уже на иврите.  

По словам премьера, русскоговорящие граждане Израиля «изменили лицо и историю страны», играя ведущую роль в экономике, безопасности, науке, торговле, спорте и музыке, тем самым «превращая Израиль в мировую державу».

«Мы поддерживаем связи со странами бывшего СССР, также я регулярно и тесно общаюсь с российским президентом Путиным по ключевым для безопасности Израиля вопросам. Недавно прошел мой очень интересный визит на Украину», — подчеркнул Нетаньяху, добавив, что связи Израиля со всеми странами бывшего СССР постоянно укрепляются.  

В сентябре министерство алии и интеграции Израиля сообщило, что с начала 2019 года в страну прибыли больше 28 тыс. новых репатриантов. Отмечалось, что больше всего репатриантов приехали из России (12,7 тыс. человека), из Украины репатриировались 5, 2 тыс., из США — 2,4 тыс., а из Франции – 1,9 тыс. Как писала газета The Jerusalem Post, всего, начиная с 2015 года, из России в Израиль переехали 40 тыс. человек (с 2000 по 2005 год в эту страну уехали 36,7 тыс. евреев из России). В 2017 году Россия заняла первое место в тройке стран, которые лидируют по количеству иммигрантов в Израиль.    

Теги: Беньямин Нетаньяху, Израиль
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