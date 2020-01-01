Нетаньяху по-русски поздравил репатриантов из бывшего СССР с Новым годом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил русскоязычных израильтян с наступающим Новым годом. Соответствующее видеообращение опубликовано в Twitter его канцелярии.

«С Новым годом!», — сказал Нетаньяху на русском языке. «Хочу поздравить вас, моих братьев и сестер — репатриантов из бывшего СССР, — с Новым годом», — добавил он уже на иврите.

По словам премьера, русскоговорящие граждане Израиля «изменили лицо и историю страны», играя ведущую роль в экономике, безопасности, науке, торговле, спорте и музыке, тем самым «превращая Израиль в мировую державу».

«Мы поддерживаем связи со странами бывшего СССР, также я регулярно и тесно общаюсь с российским президентом Путиным по ключевым для безопасности Израиля вопросам. Недавно прошел мой очень интересный визит на Украину», — подчеркнул Нетаньяху, добавив, что связи Израиля со всеми странами бывшего СССР постоянно укрепляются.