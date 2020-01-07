Путин подарил икону Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга, в котором встретил Рождество, икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми. Трансляцию праздничной службы вел «Первый канал».

Икону президент передал настоятелю собора Николаю Брындину, который в ответ подарил ему икону Казанской Божией Матери. Перед уходом Путин поздравил верующих с Рождеством и Новым годом и поблагодарил их.

Премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой встретили Рождество в храме Христа Спасителя в Москве, где праздничное богослужение проводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин встречал Рождество в петербургском соборе третий год подряд, он также посетил праздничное богослужение в нем в 2012-м, будучи премьер-министром. В 2019 году он подарил храму икону «Господь Вседержитель». По словам президента, именно в этом соборе его крестили в младенчестве.