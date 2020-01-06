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Гибель Сулеймани ,  
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Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности

Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.

Не называя конкретную страну, Гутерриш заявил: «Этот котел напряженности заставляет все больше и больше стран принимать непредсказуемые решения с непредсказуемыми последствиями и большим риском просчета». Он обратился к мировым лидерам с просьбой прекратить обострение обстановки, быть максимально сдержанными и возобновить диалог.

«Так начинаются войны»: иностранные СМИ — о гибели Сулеймани
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Заявление генсека ООН прозвучало на фоне возрастающей напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде. В Пентагоне действия назвали «оборонительными», но Тегеран счел операцию актом международного терроризма, пригрозив ответными мерами. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предупредил, что Вашингтон при угрозе «очень быстро» атакует 52 иранские цели, в том числе культурные объекты. Именно он отдал приказ ликвидировать Сулеймани. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение принимали сами США, без участия альянса и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Теги: Антониу Гутерриш, геополитика, Касем Сулеймани
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