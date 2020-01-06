В НАТО указали на самостоятельность решения Трампа по убийству Сулеймани

«Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО», — подчеркнул генсек альянса Столтенберг. По его словам, Ирану необходимо воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций

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Соединенные Штаты принимали решение о ликвидации в Багдаде командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани самостоятельно, без участия НАТО и международной коалиции по борьбе против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Трансляция ведется на сайте НАТО.

«Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Несмотря на это, все союзники обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе», — сообщил он (цитата по Euronews).

По его словам, страны Североатлантического альянса призвали к сдержанности и деэскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном. «Новый конфликт никому не был бы интересен. Поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций», — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, все страны НАТО на экстренном заседании выразили согласие с тем, что «Иран никогда не должен получить ядерное оружие» или ракеты, которые могут достигать территории Европы. Столтенберг также сообщил, что учебные операции сил альянса в Ираке в настоящее время приостановлены. «На нашей сегодняшней встрече союзники выразили решительную поддержку миссии НАТО в Ираке и борьбе против ИГИЛ. Во всем, что мы делаем, безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение», — отметил генсек.