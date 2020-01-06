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Гибель Сулеймани ,  
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В НАТО указали на самостоятельность решения Трампа по убийству Сулеймани
«Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО», — подчеркнул генсек альянса Столтенберг. По его словам, Ирану необходимо воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Соединенные Штаты принимали решение о ликвидации в Багдаде командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани самостоятельно, без участия НАТО и международной коалиции по борьбе против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Трансляция ведется на сайте НАТО. 

«Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Несмотря на это, все союзники обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе», — сообщил он (цитата по Euronews). 

По его словам, страны Североатлантического альянса призвали к сдержанности и деэскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном. «Новый конфликт никому не был бы интересен. Поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций», — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, все страны НАТО на экстренном заседании выразили согласие с тем, что «Иран никогда не должен получить ядерное оружие» или ракеты, которые могут достигать территории Европы. Столтенберг также сообщил, что учебные операции сил альянса в Ираке в настоящее время приостановлены. «На нашей сегодняшней встрече союзники выразили решительную поддержку миссии НАТО в Ираке и борьбе против ИГИЛ. Во всем, что мы делаем, безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение», — отметил генсек.  

Напряженность в отношениях между двумя странами резко возросла на прошлой неделе, когда в результате удара беспилотника США в Багдаде был убит иранский военный генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне свои действия назвали «оборонительными», однако в Иране атаку сочли «международным терроризмом», пообещав «суровую месть» и ответные атаки на американские объекты. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты при угрозе для своих военных на Ближнем Востоке «очень быстро» нанесут удар по 52 иранским целям, в том числе культурным. В соседнем Ираке в авиаударе усмотрели нарушения условий американского военного присутствия в стране.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: НАТО, Иран, Касем Сулеймани
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