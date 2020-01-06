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Гибель Сулеймани ,  
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«Так начинаются войны»: иностранные СМИ — о гибели Сулеймани
Главной мировой новостью минувшей недели стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара в Ираке. Удар был нанесен по указанию Трампа. Чего ждут мировые СМИ после произошедшего — в обзоре РБК

The Guardian, Великобритания

«Убийство Сулеймани, приказ к которому Трамп отдавал на гольф-поле во Флориде, было быстрым, но именно его последствия теперь угрожают радикально изменить и без того неустойчивую политику на Ближнем Востоке. И, как это часто бывает с Трампом, убийство глубоко противоречит тому, о чем президент говорил раньше, не в последнюю очередь его неоднократно выраженному желанию выйти из того, что он называл «глупыми бесконечными войнами на Ближнем Востоке». Многие эксперты сходятся во мнении, что решение Трампа убить Сулеймани вовсе не обещает быстрого выхода из «глупых войн», а лишь еще больше запутает ситуацию».

New York Times, США

«Опыт отношений Трампа с Ираном, Сирией, Йеменом и Афганистаном в последние три года не дал достаточного количества доказательств того, что решения о войне и мире принимаются американским президентом после тщательного рассмотрения их последствий. <...>

Право вести войну, которое конгресс предоставил президенту в годы, прошедшие с 11 сентября, в сочетании с ошеломляющими достижениями технологий в том, что касается охоты на человека, дали обитателю Овального кабинета возможность выслеживать и убивать людей практически в любой точке Земли.

<...> Видит ли Трамп убийство генерала Сулеймани продолжением своей широкой иранской повестки, неясно. В пятницу он, казалось, пытался представить операцию как необходимый шаг, чтобы гарантировать, что напряженность между Соединенными Штатами и Ираном не выйдет из-под контроля. Генерал Сулеймани замышлял «неизбежные и зловещие нападения», прежде чем «мы поймали его на месте преступления и уничтожили», сказал президент со своего курорта в Палм-Бич, штат Флорида, хотя чиновники администрации не описывали никаких угроз, которые отличались бы от тех, которые, по их словам, генерал организовывал в течение многих лет».

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Политика

The New Yorker, США

«Смерть Сулеймани — это тяжелый удар по иранскому режиму. Он не только был центральной фигурой во внешней политике и военной сфере страны, но и считался опорой самой революции. С 1979 года главной стратегией выживания Ирана был вопрос защиты от внешних врагов, особенно от Соединенных Штатов. Видение Сулеймани региона сформировалось в восьмидесятых годах прошлого века, во время Ирано-иракской войны, в результате которой погибло более миллиона человек и в которой иранцы не без оснований обвиняли США и союзников.

<...>

Убийством Сулеймани администрация Трампа спровоцировала более широкий, более непредсказуемый конфликт. Иранский режим вряд ли не ответит на американский удар — он будет чувствовать себя обязанным сделать это. <...> Самая большая опасность, конечно, заключается в том, что иранцы ответят и, возможно, просчитаются, и тогда Соединенные Штаты сделают то же самое. Вот так и начинаются войны».

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Политика

Al Jazeera, Катар

«После завершения национального траура в Иране шаги возмездия, вероятно, будут предприниматься с использованием прокси. У Ирана широкий выбор тактических ответов, включая взрывы, похищения и даже кибератаки. Это может включать в себя операции в непосредственной близости к Ирану, подобные атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. <...> Также возможны и атаки на позиции США в Ираке, Сирии, Ливане. <...>

<...>

Разворачивающиеся события могут быть использованы политиками для оправдания сохраняющейся роли Ирана в иракской политике. В существующей атмосфере шока и эмоций аппетит к дипломатии невелик.
Это прискорбно, потому что даже на этой неделе ходили слухи о тайной готовности обеих сторон вернуться к переговорам по ядерной сделке. Учитывая заявления некоторых европейских стран, включая Германию, оправдывающие нападение США, теперь вероятно, что Иран покинет СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий о ядерной программе Ирана, подписанный в 2015 году. — РБК) окончательно или по крайней мере анонсирует значительное наращивание обогащения урана.

В ближайшие дни жизненно важно, чтобы голоса спокойствия и дипломатии одержали победу над теми, кто призывает к эскалации и конфронтации, ради предотвращения региональной войны.

<...>

Чтобы усилия по деэскалации сработали, во всяком случае, США должны воздержаться от других целенаправленных убийств в Ираке. К тому же, США и Иран не должны прислушиваться к призывам к насилию и мести со стороны региональных поджигателей войны, которые выиграют от их прямой конфронтации».

Иран отказался выполнять основное условие «ядерной сделки»
Политика

Forbes, США

«Теперь эксперты в геополитике будут усиленно гадать, что означает эта эскалация ирано-американского конфликта на Ближнем Востоке. Некоторые будут утверждать, что нас ожидают все сюрпризы асимметричного конфликта. Другие — что такие смелые действия США успокоят Иран.

<...> Но нам стоит быть готовыми к некоторым вещам в сфере кибербезопасности, вытекающим из конфликта в Иране. <...>...действия, осуществляемые через киберпространство, могут быть частью ответа Тегерана в ближайшие дни. Кроме того, Иран вполне может заручиться поддержкой российских и китайских кибернетических сил в опосредованном киберконфликте с Соединенными Штатами. Такие действия могут включать в себя крупные пропагандистские операции, направленные на формирование у американской общественности и других представлений о крупном военном вмешательстве в Иран.

<...> Мы должны быть готовы не только к тем атакам, которые страна и ее союзники предпринимали ранее, но и к их новым видам, применение которых является отклонением от существующих норм в международных конфликтах. Эти атаки могут быть нанесены повсюду — от военных баз до финансовых рынков, энергетических сетей и других объектов критической инфраструктуры».

Би-би-си, Великобритания

«Самая могущественная военная фигура Ирана, он воспринимался как стратег — вдохновитель огромных амбиций страны на Ближнем Востоке и настоящий министр иностранных дел, когда дело касалось вопросов войны и мира.
Как командующий элитными спецподразделениями, он дирижировал тайными операциями, включающими сеть прокси-ополченцев, по всему региону. Он также командовал политическим влиянием внутри Ирана и считался вторым после всемогущего Верховного лидера.

<...>

Седоволосый генерал с коротко стриженной бородой был героем для своих бойцов и олицетворением зла для его врагов. Годами официальные лица США рассматривали возможность убийства хитрого противника, который отдавал приказы об атаках на их силы и издевался над ними с помощью колкостей в соцсетях.

Временами некоторые их цели совпадали, включая борьбу против «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России. — РБК), но они оставались заклятыми врагами.

Иранские официальные лица категоричны: это акт войны, который должен быть встречен «жестоким возмездием». У Ирана много способов нанести ответный удар, в то время как затяжной кризис внезапно переходит к новой, опасной главе».

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: Иран, США, Дональд Трамп, Касем Сулеймани
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