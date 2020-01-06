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В Москве директора бутика задержали по подозрению в краже 18 пар часов

В Москве задержана женщина, подозреваемая в хищении 18 пар наручных часов на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

В полицию обратился представитель магазинов одного из элитных брендов часов на Столешниковом переулке. По его словам, в ходе инвентаризации была выявлена недостача товаров.

Позднее по подозрению в краже была задержана 40-летняя москвичка, директор бутика. Следствие предполагает, что она, пользуясь служебным положением, продавала похищенные часы и полученную прибыль использовала в личных целях.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК России («Присвоение или растрата»).

Ранее стало известно, что в одной из московских квартир были похищены 12 пар наручных часов и другое имущество на сумму около 1,956 млн. Злоумышленник вскрыл замки входной двери, пока хозяев не было дома.

Теги: Москва, кража
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