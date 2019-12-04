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Общество ,  
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В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже у пенсионера 8 млн руб.

В Москве по подозрению в краже 8 млн руб. у пенсионера задержали сотрудницу банка и ее сына, сообщает МВД. Операция была проведена в сотрудничестве со службой безопасности «одного из крупных банков».

По данным ведомства, 83-летний москвич сообщил полиции, что с его счета в банке пропали около 8 млн руб. В ходе расследования выяснилось, что сотрудница банка, пользуясь служебными возможностями, вошла в его автоматизированную систему и сменила в ней владельца счета на третье лицо. При обыске в доме задержанных полицейские изъяли 7,5 млн руб., сейчас выясняется, откуда были получены деньги.

Следователи завели уголовное дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 158 (кража) УК. Сейчас задержанные находятся под домашним арестом, расследование продолжается, сообщили в МВД.

Общество
На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже

В ноябре неизвестный обокрал квартиру пожилой женщины в Москве. Он спустился с чердака по веревочной лестнице и вскрыл балконную дверь. Злоумышленник взломал также сейф пенсионерки и украл из него деньги и ювелирные украшения на 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Теги: Москва, кража денег, пенсионеры
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