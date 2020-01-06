Двенадцать наручных часов и золотую заколку украли из квартиры в Москве

Двенадцать наручных часов и золотую заколку украли из квартиры в Москве

Полиция завела дело о краже имущества на сумму около 2 млн руб. из квартиры на юго-западе Москвы. Неизвестный похитил €15 тыс., 12 наручных часов, дорожную сумку, очки, набор серебряных рюмок, золотую заколку для галстука и кожаную сумку, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В пресс-службе рассказали, что сообщение о краже из квартиры на Ленинском проспекте поступило днем 5 января. Сотрудники полиции установили, что в период с 24 декабря по 5 января неизвестный повредил замки входной двери, проник в квартиру и совершил кружу. «Материальный ущерб составил около 1,956 млн руб.», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России (кража в особо крупном размере).

В конце декабря неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из бизнес-центра на северо-востоке Москвы. Он проник в офис, подобрал коды к сейфу и похитил деньги. Дело также завели по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК .