В Петербурге сотрудников автоцентра заподозрили в краже 18 иномарок

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих работников автоцентра по подозрению в краже 18 легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как сообщает ведомство, с заявлением о пропаже машин обратился представитель дилерского автосалона, который обнаружил недостачу после инвентаризации. По данным полиции, задержанные в течение недели вывозили иномарки с территории центра, а затем продавали их по поддельным договорам.

Общая сумма ущерба составила около 15,3 млн руб. Полиция завела дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража), подозреваемых поместили под подписку о невыезде. Правоохранители ищут похищенные машины.

В конце октября 18 участников преступной группировки осудили за кражу дорогих машин у автосалонов в Подмосковье. Подсудимые получили разные сроки заключения: от четырех лет условно до 8,6 года лишения свободы в колонии строгого режима.