Москвич облился автоспреем ради инсценировки кражи и отказа отдать долг

Москвича обвинили в том, что он распылил себе в лицо очиститель для автомобильного карбюратора, чтобы затем сообщить о похищении более 3 млн руб. и не отдавать долг своему знакомому. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), которое с обвинительным заключением передали в Преображенский районный суд Москвы.

«Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, он распылил содержимое баллона с очистителем, сидя в автомобиле Lexus LX470. После этого попросил своего друга, который не знал о его планах, сообщить в полицию о нападении и хищении 3,2 млн руб.