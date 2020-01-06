Квентин Тарантино получил «Золотой глобус» за фильм «Однажды в Голливуде»

Квентин Тарантино получил «Золотой глобус» за фильм «Однажды в Голливуде»

Режиссер Квентин Тарантино получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за фильм «Однажды в Голливуде». Трансляцию церемонии вел телеканал NBC.

В номинации также участвовали режиссер и сценарист фильма «Брачная история» Ноа Бумбах, Понг Чжун Хо и Хан Джин-Вон с фильмом «Паразиты», Энтони МакКартен с картиной «Двое Popes», а также Стивен Заиллиан — сценарист фильма «Ирландец».

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, «Однажды в Голливуде» за четыре недели собрал в российском прокате более 1 млрд руб. Таким образом он стал самым успешным фильмом Тарантино в России.

Кроме того, в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» статуэтку «Золотой глобус» получил южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Понг Чжун Хо.