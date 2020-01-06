СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.

По словам собеседника агентства, пока сложно определить, в каких целях было выполнено усиление боевой готовности иранских ракетных войск — для защиты или нападения. Он также отметил, что США внимательно следят за этой ситуацией.

О возможном военном ударе по американским целям Иран заявил после того, как в ночь на 3 января в иракском Багдаде в результате ракетного удара США был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что удар был выполнен по указанию американского президента Дональда Трампа в целях «оборонительных действий» и был направлен «на сдерживание будущих планов иранских атак». По мнению властей США, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.