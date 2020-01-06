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СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.

По словам собеседника агентства, пока сложно определить, в каких целях было выполнено усиление боевой готовности иранских ракетных войск — для защиты или нападения. Он также отметил, что США внимательно следят за этой ситуацией.

О возможном военном ударе по американским целям Иран заявил после того, как в ночь на 3 января в иракском Багдаде в результате ракетного удара США был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

Тегеран пообещал удары по военным объектам США после убийства генерала
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В Пентагоне заявили, что удар был выполнен по указанию американского президента Дональда Трампа в целях «оборонительных действий» и был направлен «на сдерживание будущих планов иранских атак». По мнению властей США, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.

Тегеран назвал действия США «актом международного терроризма», а также пообещал «стратегическую месть» за убийство генерала. К тому же, Хосейн Деган — военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран отреагирует ударом по военным объектам США, однако не уточнил, о каких целях может идти речь.

Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев
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Трамп в свою очередь заявил, что в случае нападения Тегерана США будут готовы нанести удары по 52 целям Ирана. Он не уточнил, о каких целях идет речь, однако отметил, что некоторые из них «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры». По его словам, число 52 равно числу американских заложников, «захваченных Ираном много лет назад».

Теги: Иран, боевая готовность
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