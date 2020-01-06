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Трамп заявил о непропорциональном ответном ударе в случае нападения Ирана

В случае осуществления Ираном любого удара по американским гражданам или объектам США Соединенные Штаты нанесут ответный и, возможно, непропорциональный удар. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Трамп также добавил, что уведомлением о таких действиях для Конгресса будут служить сообщения в социальных сетях. «Такое официальное уведомление [для Конгресса] не требуется, но, тем не менее, предоставляется!», — написал американский президент.

Ранее, в ночь на 3 января, в иракском Багдаде в результате авиаудара США был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Петнтагон сообщал, что удар был осуществлен по указанию Трампа с целью «оборонительных действий».

Тегеран пообещал удары по военным объектам США после убийства генерала
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В Тегеране назвали действия Вашингтона актом терроризма и пообещали «стратегическую месть» за убийство генерала. Хосейн Деган — военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран, в качестве ответа на убийство Сулеймани, ударит по военным объектам США.

При этом Трамп сообщил, что в случае нападения со стороны Тегерана США будут готовы нанести удары по 52 целям Ирана.

Теги: Дональд Трамп, Иран, военный удар
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