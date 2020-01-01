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В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».

Шествие началось в 18:00 (17:00 мск) в Парке Тараса Шевченко. Демонстранты с фаерами и плакатами в руках двинулись в сторону Киевской городской администрации.

В акции приняли участие представители партий «Всеукраинское объединение Свобода», «Конгресс украинских националистов» и «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Шествие также сопровождал оркестр.

По данным издания, на акцию вышли 1,5 тыс. человек. «Украинские новости» оценили их число в 2 тыс. Отмечается, что происшествий или задержаний на акции не было.

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (в России запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также запрещена в России). В конце марта на Украине вступил в силу закон, согласно которому служивших в ОУН-УПА признали участниками боевых действий.
 

Теги: Киев, шествие, Степан Бандера
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