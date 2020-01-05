Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева. Об этом сообщает «Польское радио».

Зеленко ранее заявила, что все народы и страны «самостоятельно определяют и чествуют своих героев».

«Трудно поверить, что такие слова» могла сказать украинский дипломат, заявили в польской дипмиссии. Там отметили, что высказывание Зеленко не было представлено в качестве официального заявления украинского МИДа. Если пресс-секретарь полагает, что «культ Бандеры или Мельника является внутренним делом Украины, то на каком основании Киев выступает за то, чтобы Россия признала голодомор геноцидом, или против московской теории «русского мира»?» — заявили в польском посольстве.

3 января посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и глава израильской дипмиссии Джоэл Лион назвали оскорбительным появление плаката с портретом Бандеры на здании киевской мэрии. Они отметили, что ранее в Львовской области было принято постановление, предусматривающее выделение в 2020 году бюджетных средств в память «нацистского коллаборанта Андрея Мельника». В ответ Зеленко заявила, что сохранение национальной памяти является приоритетной задачей украинской политики и в стране понимают, что существуют третьи лица, заинтересованные в том, чтобы «вопрос чествования национальных героев и важных дат» приводил к конфликту между Украиной и «другими народами», передавало УНН.