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Политика ,  
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Послы Польши и Израиля осудили баннер с Бандерой Киеве

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и глава израильской дипмиссии Джоэл Лион назвали оскорбительным появление баннера с портретом украинского националиста Степана Бандера на здании Киевской городской администрации. Об этом сообщается в совместном заявлении двух послов.

«Мы считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», — говорится в заявлении.

Также Цихоцкий и Лион напомнили, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, в рамках которого в 2020 году выделяются бюджетные средства в память «нацистского коллаборанта Андрея Мельника», а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, «который является создателем расистской теории украинской расы».

Послы ожидают от Киевской и Львовской администраций участия диалога для установления правды. В заявлении отмечается, что Польша и Израиль в настоящее время стараются предотвратить дальнейшие нападения на евреев и искажение истории Второй мировой войны.

1 января в центре Киева прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения Бандеры. В акции приняло участие около полутора тыс. человек из различных националистических организаций.

Глава Крыма Сергей Аксенов позже сравнил шествие с шабашем и назвал его оскорблением памяти миллионов людей и плевком в их душу.

Теги: Польша, Израиль, Украина, Степан Бандера
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