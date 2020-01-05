Иран расценил угрозы Трампа объектам культуры как военное преступление

Слова американского президента Дональда Трампа о готовности нанести удары по объектам культурного наследия Ирана являются военным преступлением. Об этом в Twitter написал глава внешнеполитического ведомства Исламской республики Джавад Зариф.

«После серьезных нарушений международного права в трусливых пятничных убийствах (генерала Касема Сулеймани и нескольких человек, которые находились с ним в одной автоколонне. — РБК) Трамп говорит о новых нарушениях. Нападение на культурные объекты является военным преступлением», — говорит Зариф.

Министр добавил, что прикидывающиеся дипломатами люди, угрожающие культурным объектам, не открывали юридический словарь. По его словам, культурное наследие неприкасаемо с точки зрения международного права.

Зариф также сообщил, что «зловещему присутствию США» на Ближнем Востоке скоро придет конец.