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Убийство Сулеймани ,  
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Иран расценил угрозы Трампа объектам культуры как военное преступление

Слова американского президента Дональда Трампа о готовности нанести удары по объектам культурного наследия Ирана являются военным преступлением. Об этом в Twitter написал глава внешнеполитического ведомства Исламской республики Джавад Зариф.

«После серьезных нарушений международного права в трусливых пятничных убийствах (генерала Касема Сулеймани и нескольких человек, которые находились с ним в одной автоколонне. — РБК) Трамп говорит о новых нарушениях. Нападение на культурные объекты является военным преступлением», — говорит Зариф.

Министр добавил, что прикидывающиеся дипломатами люди, угрожающие культурным объектам, не открывали юридический словарь. По его словам, культурное наследие неприкасаемо с точки зрения международного права.

Зариф также сообщил, что «зловещему присутствию США» на Ближнем Востоке скоро придет конец.

МИД Ирана вызвал посла представляющей США Швейцарии на фоне угроз Трампа
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Трамп ранее заявил, что Вашингтон готов оперативно нанести удары по 52 иранским объектам. Он не уточнил, о каких именно местах идет речь, но добавил, что цели США имеют большое значение для культуры Ирана. Таким образом он прокомментировал намерения Тегерана ударить по американским объектам в регионе после убийства командира «Аль Кудс» генерала Касема Сулеймани.

В Иране на угрозы главы Белого дома дали резкий ответ. Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми назвал его «террористом в костюме», сравнив с Гитлером и Чингисханом. В МИД страны вызвали посла Швейцарии, который представляет в Тегеране интересы США, и выразили ему протест в связи с угрозами Трампа.

Теги: Иран, Джавад Зариф, Дональд Трамп
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