Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака

Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака

Госсекретарь Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана. Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа настроена защищать «американские интересы, военных, объекты и партнеров».

Помпео также провел телефонные переговоры с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу. Они «обсудили недавнее решение Трампа принять оборонительные меры в ответ на неминуемые угрозы жизни американцев» и ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани. Сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке Помпео ранее обсудил и с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

В ночь на 3 января Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела США в районе аэропорта в Багдаде. Операцию приказал провести Трамп, назвавший генерала «террористом номер один в мире». В Пентагоне случившееся объяснили «оборонительными» мерами.