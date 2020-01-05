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Убийство Сулеймани ,  
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Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака

Госсекретарь Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана. Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа настроена защищать «американские интересы, военных, объекты и партнеров».

Помпео также провел телефонные переговоры с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу. Они «обсудили недавнее решение Трампа принять оборонительные меры в ответ на неминуемые угрозы жизни американцев» и ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани. Сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке Помпео ранее обсудил и с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

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В ночь на 3 января Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела США в районе аэропорта в Багдаде. Операцию приказал провести Трамп, назвавший генерала «террористом номер один в мире». В Пентагоне случившееся объяснили «оборонительными» мерами.

В ходе телефонных переговоров с Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что последствия операции могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и назвал ее грубым нарушением основ международного права. Ранее американский госсекретарь заявил, что иракцы «танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что Сулеймани больше нет». В МИД Ирана Помпео в ответ назвали «высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата». Тегеран расценил операцию Вашингтона как акт терроризма и пригрозил ему ответными мерами.

Теги: Майк Помпео, переговоры, Биньямин Нетаньяху, Мевлют Чавушоглу
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