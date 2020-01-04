Главы МИД Ирана и Китая обсудили убийство Сулеймани по телефону

Вашингтон практически сразу подтвердил причастность США к убийству генерала. В Пентагоне сообщили, что приказ на уничтожение военачальника отдал лично Дональд Трамп. Комментируя авиаудар, президент назвал Сулеймани «террористом номер один» и возложил на него вину за гибель и пытки тысяч иранцев и американцев.

Операцию США по уничтожению Сулеймани осудили в международном сообществе. В России и Европе допустили, что действия Вашингтона могут привести к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Власти Ирана назвали убийство генерала КСИР актом терроризма и пообещали ответные меры против США.