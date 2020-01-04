Главы МИД Ирана и Китая обсудили убийство Сулеймани по телефону

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу, 4 января, провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ваном И. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.
Главной темой беседы стала обстановка на Ближнем Востоке после убийства командира подразделения «Аль Кудс» иранского Корпуса сопротивления исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Также министры обсудили последние события на региональном и международном уровнях.
Сулеймани погиб в результате авиаудара американской коалиции по его автоколонне вечером 2 января неподалеку от аэропорта Багдада. Вместе с ним был убит заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Всего сообщалось о семи погибших.