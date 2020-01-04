Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Главы МИД Ирана и Китая обсудили убийство Сулеймани по телефону Политика, 16:47 «Белнефтехим» заявил о закупке партии нефти у России без премии к цене Экономика, 16:29 СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье Общество, 16:15 Сборная США отменила сборы в Катаре после убийства иранского генерала Спорт, 16:08 «Ирония судьбы» не помогла «России 1» обойти «Первый канал» в Новый год Технологии и медиа, 16:01 Медведев обсудил энергетику с белорусским премьером Румасом Политика, 15:29 Как общие центры обслуживания становятся эффективнее и выгоднее Pro, 15:20 МЧС и СК назвали вероятные причины возгорания в селе Ставропольского края Общество, 15:03 Подарки просто так: что вам достанется на Новый год. Тест РБК и Билайн, 14:47 В США перестал работать сайт службы воинского учета Общество, 14:38 WADA назвало сумму обязательного взноса России в 2020 году Спорт, 14:20 Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию Общество, 14:18 Кабмин опубликовал план законопроектной деятельности на год Общество, 14:14 «Открытие»: в 2020 году банкам придется искать новые рынки и объединяться Pro, 14:10
Политика ,  
0 
Главы МИД Ирана и Китая обсудили убийство Сулеймани по телефону

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу, 4 января, провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ваном И. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Главной темой беседы стала обстановка на Ближнем Востоке после убийства командира подразделения «Аль Кудс» иранского Корпуса сопротивления исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Также министры обсудили последние события на региональном и международном уровнях.

Гибель иранского генерала в Багдаде из-за удара США. Что важно знать
Политика

Сулеймани погиб в результате авиаудара американской коалиции по его автоколонне вечером 2 января неподалеку от аэропорта Багдада. Вместе с ним был убит заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Всего сообщалось о семи погибших.

Вашингтон практически сразу подтвердил причастность США к убийству генерала. В Пентагоне сообщили, что приказ на уничтожение военачальника отдал лично Дональд Трамп. Комментируя авиаудар, президент назвал Сулеймани «террористом номер один» и возложил на него вину за гибель и пытки тысяч иранцев и американцев.

Операцию США по уничтожению Сулеймани осудили в международном сообществе. В России и Европе допустили, что действия Вашингтона могут привести к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Власти Ирана назвали убийство генерала КСИР актом терроризма и пообещали ответные меры против США.

Теги: Иран, Китай, Мохаммад Джавад Зариф, Ван И
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter