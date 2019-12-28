Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
В Ираке при ракетном обстреле военной базы погиб американский подрядчик Общество, 03:44 МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина об антисемитской свинье Политика, 03:25 Захарова назвала газопровод «Северный поток — 2» «европейским делом» Политика, 03:23 Глава WADA заявил о намерении отстаивать санкции против России в CAS Спорт, 02:59 На Ямале два человека погибли при пожаре на месторождении НОВАТЭКа Общество, 02:56 ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью Политика, 02:26 Улицы в центре Москвы перекрыли для движения транспорта до 6 января Общество, 02:13 «Ман Сити» упустил преимущество в два мяча и проиграл «Вулверхэмптону» Спорт, 01:57 Зеленский уволил с военной службы экс-главу СБУ Грицака Политика, 01:50 В США школьникам разрешат пропускать уроки ради участия в акциях протеста Общество, 01:31 Минобороны заявило о готовящейся против армии России информационной атаке Политика, 00:49 Два мировых лидера не ответили на приглашение приехать на юбилей Победы Политика, 00:41 Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия Политика, 00:18 В А1 опровергли связь компании с розыском Батуриной Общество, 27 дек, 23:39
Общество ,  
0 
В Ираке при ракетном обстреле военной базы погиб американский подрядчик

При обстреле военной базы, расположенной недалеко от иракского города Киркук, погиб американский подрядчик, еще несколько военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных.

Отмечается, что ракеты были выпущены по базе, где располагаются американские военные. Источники агентства отмечают, что недалеко от базы была найдена пусковая установка.

Неназванный источник агентства пояснил, что это предварительная информация.

В середине октября в ходе учений в штате Джорджия (США) погибли трое американских военных, еще трое пострадали. Инцидент произошел во время аварии с участием боевой машины Bradley, которая принимала участие в учениях 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии на базе Форт-Стюарт.

Теги: Ирак, военная база
Материалы по теме
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Общество
Трое американских военных погибли на учениях в штате Джорджия
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter