В Ираке при ракетном обстреле военной базы погиб американский подрядчик

При обстреле военной базы, расположенной недалеко от иракского города Киркук, погиб американский подрядчик, еще несколько военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных.

Отмечается, что ракеты были выпущены по базе, где располагаются американские военные. Источники агентства отмечают, что недалеко от базы была найдена пусковая установка.

Неназванный источник агентства пояснил, что это предварительная информация.

В середине октября в ходе учений в штате Джорджия (США) погибли трое американских военных, еще трое пострадали. Инцидент произошел во время аварии с участием боевой машины Bradley, которая принимала участие в учениях 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии на базе Форт-Стюарт.