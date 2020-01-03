МИД Ирана вызвало швейцарского посла из-за убийства Сулеймани

Министерство иностранных дел Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани в Багдаде вызвало посла Швейцарии, который представляет в стране интересы США, сообщает Reuters.

Также сообщается, что в пятницу МИД Ирана выразил швейцарскому дипломату протест в связи с ракетным обстрелом, в результате которого погиб генерал.

Ракетный удар был нанесен Соединенными Штатами по указанию президента Дональда Трампа по автомобильной колонне недалеко от аэропорта Багдада. В результате него погибли несколько иранских военнослужащих, среди которых командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

В заявлении американского Минобороны убийство Сулеймани назвали «решительными оборонительными действиями» для обеспечения безопасности персонала США за рубежом.