ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе. Об этом сообщает портал Site Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.

Согласно заявлению группировки, ИГ объявило погибшими двоих сотрудников полиции, хотя официально погибшим числился один полицейский, отмечает Telegram-канал Directorate 4.

Неизвестные совершили нападение на пост ДПС в Ингушетии вечером 31 декабря. По данным полиции, в результате нападения погиб один полицейский, еще двое были ранены. Все нападавшие были нейтрализованы.

Как отмечал источник агентства «РИА Новости», участники нападения были вооружены ножами. Telegram-канал 112 писал, что сотрудников правоохранительных органов с ножами атаковали трое нападавших.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).