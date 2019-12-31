Неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии

В Ингушетии перед новогодней ночью неизвестные напали на пост ДПС. СМИ пишут об одном погибшем силовике, по меньшей мере один нападавший убит. В МВД сообщили о трех пострадавших сотрудниках полиции

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В Магасе вооруженные люди напали на пост ДПС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, в результате погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Эту информацию подтверждает «РИА Новости».

По данным агентств, нападавших было трое, они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли стрельбу из автоматического оружия. Источник заявил, что двоих из них уничтожили ответным огнем, а третьего ранили.

Как пишет Telegram-канал 112, погибший полицейский — старший лейтенант Зелемхан Кокорхоев. По данным канала, трое нападавших атаковали сотрудников правоохранительных органов не с огнестрельным оружием, а с ножами.

В МВД не подтвердили информацию о погибшем сотруднике ДПС. «В результате нападения пострадало три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы», — сообщили РБК в ведомстве.

О том, что преступники были вооружены ножами, также пишет РЕН ТВ. Телеканал также утверждает, что один полицейский погиб, а еще один пострадал. Телеканал также сообщает, что удалось ликвидировать одного нападавшего и ранить двоих.