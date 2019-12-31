Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек, 14:19
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек, 14:19
МВД сообщило о трех пострадавших полицейских при атаке на пост в Магасе Общество, 20:04 Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках Политика, 20:03 Появилось видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии Общество, 19:51 Россия разгромила Германию и вышла в плей-офф молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 19:38 В Лондоне молодой человек повредил картину Пикассо за £20 млн Общество, 19:22 Что лучше делать, чтобы не заболеть РБК и Клинический госпиталь на Яузе, 19:21 В Москве с ножом напали на пассажира автобуса Общество, 19:07 Неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии Общество, 18:54 Российская лыжница упустила лидерство в «Тур де Ски» после третьего этапа Спорт, 18:48 Неизвестный попытался ограбить отделение банка на востоке Москвы Общество, 18:29 «Нафтогаз» назвал ожидаемый объем транзита российского газа в 2020 году Бизнес, 18:23 В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина Политика, 18:10 Трамп заявил о благодарности Путина за помощь с террористами в Петербурге Политика, 18:05 Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке Политика, 17:46
Общество ,  
0 
Неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии
В Ингушетии перед новогодней ночью неизвестные напали на пост ДПС. СМИ пишут об одном погибшем силовике, по меньшей мере один нападавший убит. В МВД сообщили о трех пострадавших сотрудниках полиции
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В Магасе вооруженные люди напали на пост ДПС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, в результате погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Эту информацию подтверждает «РИА Новости».

По данным агентств, нападавших было трое, они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли стрельбу из автоматического оружия. Источник заявил, что двоих из них уничтожили ответным огнем, а третьего ранили.

Как пишет Telegram-канал 112, погибший полицейский — старший лейтенант Зелемхан Кокорхоев. По данным канала, трое нападавших атаковали сотрудников правоохранительных органов не с огнестрельным оружием, а с ножами.

В МВД не подтвердили информацию о погибшем сотруднике ДПС. «В результате нападения пострадало три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы», — сообщили РБК в ведомстве.

О том, что преступники были вооружены ножами, также пишет РЕН ТВ. Телеканал также утверждает, что один полицейский погиб, а еще один пострадал. Телеканал также сообщает, что удалось ликвидировать одного нападавшего и ранить двоих.

В пресс-службе УФСБ России по Республике Ингушетия РБК предложили обратиться за комментарием в МВД республики, о том же заявили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета.

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
Общество

В июне вооруженный ножом мужчина напал на пост ДПС в Грозном. Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Hyundai и потребовал от водителя предъявить документы. Тот отказался выполнить требование и ранил полицейского и сотрудника Росгвардии. Нападавшего — жителя Чечни 1977 года рождения — убили ответным огнем, пострадавших отправили в больницу.

Авторы: Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Теги: Ингушетия, ДПС, нападение
Материалы по теме
МВД установило личность напавшего на пост ДПС в Грозном
Общество
После наезда автомобиля на сотрудника ДПС в Москве возбудили дело
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter