Появилось видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

Появилось видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места нападения на пост ДПС в Магасе. На кадрах видны патрульные автомобили, а также проезжающая мимо машина скорой помощи.

В управлении МВД по Ингушетии РБК заявили, что в результате нападения пострадали трое полицейских. Ранее СМИ сообщали, что один сотрудник правоохранительных органов погиб. «В настоящее время нападавшие нейтрализованы», — рассказали в ведомстве.

Нападение произошло 31 декабря в 17:30 по местному времени (совпадает с московским). Трое вооруженных людей подъехали к посту на машине и атаковали полицейских.

По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», преступники были вооружены огнестрельным оружием, по информации РЕН ТВ и Telegram-канала 112 — ножами.