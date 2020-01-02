СМИ узнали о подготовке в ООН консультации по Идлибу

СМИ узнали о подготовке в ООН консультации по Идлибу

В ближайшее время Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в ООН.

По информации ТАСС, встреча пройдет до конца текущей недели. Источник агентства сообщил, что проведение заседания запросили Великобритания и Франция. Вьетнам в качестве председателя Совбеза удовлетворил эту просьбу, говорится в сообщении.

Как отмечает «РИА Новости», проведение консультаций запросила Великобритания. По данным агентства, дату встречи еще не определили и она может пройти как на этой, так и на следующей неделе. Предложение обсудить ситуацию в Идлибе поддержали США, сообщил источник агентства.

Обострение ситуации в сирийском Идлибе произошло во второй половине декабря. Так, 19 декабря 700 боевиков атаковали силы правительственных войск Сирии у города Синджар. Из-за нападения погибли 17 сирийских военнослужащих. 22 декабря трое сирийских военных погибли при обстреле недалеко от населенного пункта Сукайят.