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Политика ,  
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СМИ узнали о подготовке в ООН консультации по Идлибу

В ближайшее время Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в ООН.

По информации ТАСС, встреча пройдет до конца текущей недели. Источник агентства сообщил, что проведение заседания запросили Великобритания и Франция. Вьетнам в качестве председателя Совбеза удовлетворил эту просьбу, говорится в сообщении.

Как отмечает «РИА Новости», проведение консультаций запросила Великобритания. По данным агентства, дату встречи еще не определили и она может пройти как на этой, так и на следующей неделе. Предложение обсудить ситуацию в Идлибе поддержали США, сообщил источник агентства.

Путин обсудил ситуацию в Идлибе и Ливии с членами Совета безопасности
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Обострение ситуации в сирийском Идлибе произошло во второй половине декабря. Так, 19 декабря 700 боевиков атаковали силы правительственных войск Сирии у города Синджар. Из-за нападения погибли 17 сирийских военнослужащих. 22 декабря трое сирийских военных погибли при обстреле недалеко от населенного пункта Сукайят.

27 декабря российский лидер Владимир Путин обсудил ситуацию в Идлибе на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Участники встречи поддержали усиление международных усилий по урегулированию ситуации.

Шесть сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе
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По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки с 27-го по 28-ое декабря в Идлибе зафиксировали 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок.

Теги: ООН, Совет Безопасности, Идлиб
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