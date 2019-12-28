Боевики дважды атаковали позиции правительственных войск в Сирии

Боевики запрещенной террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» при поддержке отрядов «Сирийской национальной армии» дважды атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Джарджаназ в провинции Идлиб. Об сообщается на странице Минобороны России в Facebook по итогам брифинга Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В ходе атаки, совершенной 28 декабря с 01:00 до 2:30, приняло участие около 50 террористов, вооруженных тяжелой артиллерией на 5-6 пикапах.

Правительственная армия смогла остановить нападение, и террористы были вынуждены вернуться на исходные позиции. В результате столкновения погибли до 30 человек боевиков, потерь среди сирийских военных нет.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки в Идлибе зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Вечером 22 декабря при обстреле боевиков из реактивных систем залпового огня

были убиты шесть военнослужащих САР и еще 13 получили ранения. Террористы также попытались атаковать сирийскую армию при помощи заминированного бронеавтомобиля, которым управлял смертник. До этого атаки были предприняты 19, 18 и 17 декабря.



