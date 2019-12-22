Шесть сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

Шесть сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

Шесть военнослужащих сирийской армии погибли, еще 13 получили травмы при атаке боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщается на сайте Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В сообщении говорится, что военные погибли при обстреле боевиков из реактивных систем залпового огня. Уточняется, что нападение произошло около 19:00 по местному времени (20:00 мск) к северу от населенного пункта Сукайят. Кроме того, боевики попытались атаковать сирийскую армию при помощи заминированного бронеавтомобиля, которым управлял смертник. В сообщении говорится, что сирийским военным удалось уничтожить автомобиль.

Согласно информации ЦПВС, предыдущая атака произошла днем 21 декабря. Тогда группа боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) попыталась атаковать сирийскую армию в направлении населенного пункта Карратин-Эль-Кебира. Атаку удалось отбить.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки в Идлибе зафиксировали 61 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований.