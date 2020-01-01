Генсек ООН выразил обеспокоенность заявлением КНДР о ядерных испытаниях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за заявления председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына о конце моратория на ядерные и ракетные испытания. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ООН заявлении.

В сообщении Гутерриш отметил, что нераспространение ядерного оружия остается базой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено. Кроме того, он выразил надежду, что Пхеньян не будет возобновлять испытания, следуя резолюциям Совета Безопасности, и отметил готовность к возобновлению диалога по денуклеаризации корейского полуострова.

Ранее, 1 января, лидер КНДР Ким Чен Ын представил доклад центрального комитета Трудовой партии страны, в котором указывалось, что Пхеньян планирует продолжать разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем порядке следовать запрету на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока США не примет ответных мер. Кроме того, Ким Чен Ын пообещал, что Пхеньян в скором времени продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Он отметил, что «денуклеаризации полуострова не будет никогда», если США не откажутся от враждебной политики по отношению к КНДР.