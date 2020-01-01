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Генсек ООН выразил обеспокоенность заявлением КНДР о ядерных испытаниях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за заявления председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына о конце моратория на ядерные и ракетные испытания. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ООН заявлении.

В сообщении Гутерриш отметил, что нераспространение ядерного оружия остается базой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено. Кроме того, он выразил надежду, что Пхеньян не будет возобновлять испытания, следуя резолюциям Совета Безопасности, и отметил готовность к возобновлению диалога по денуклеаризации корейского полуострова.

Глава КНДР пообещал продемонстрировать «новое стратегическое оружие»
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Ранее, 1 января, лидер КНДР Ким Чен Ын представил доклад центрального комитета Трудовой партии страны, в котором указывалось, что Пхеньян планирует продолжать разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем порядке следовать запрету на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока США не примет ответных мер. Кроме того, Ким Чен Ын пообещал, что Пхеньян в скором времени продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Он отметил, что «денуклеаризации полуострова не будет никогда», если США не откажутся от враждебной политики по отношению к КНДР.

Южная Корея предостерегла КНДР от испытания стратегического вооружения
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США и Северная Корея начали переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. В Сингапуре в июне 2018-го года прошел первый в истории саммит с участием американского лидера Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На встрече стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. В декабре в КНДР заявили о намеренном затягивании США переговоров. В Пхеньяне отметили, что диалог о денуклеаризации является «уловкой», которой пользуется Трамп ради внутриполитических целей перед президентскими выборами в США в 2020 году.

Теги: ООН, Антониу Гутерриш, КНДР
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