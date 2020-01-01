Южная Корея предостерегла КНДР от испытания стратегического вооружения

Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР не проводить испытания нового стратегического вооружения, о котором ранее говорил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ведомство.

«Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове», — говорится в заявлении министерства.

В правительстве выразили надежду, что диалог между Северной Кореей и США начнется как можно раньше и приведет к реальному прогрессу при обоюдном выполнении положений декларации, заключенной 12 июня 2018 года в ходе первого исторического саммита в Сингапуре.

Накануне лидер Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что в ближайшем будущем Северная Корея продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Он отметил, что Пхеньян пойдет «другим путем» в случае несогласия американских властей на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Ким Чен Ына, КНДР приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США, а дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона. В случае если США не откажутся от своей враждебной политики в отношении КНДР, «денуклеаризации не будет никогда», отметил глава Северной Кореи.

30 декабря лидер КНДР на пленуме центрального комитета Трудовой партии заявил о необходимости обеспечения безопасности страны «наступательными» мерами. Ким Чен Ын говорил и о необходимости принятия конструктивных и наступательных мер для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны. Кроме того, он поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР, что, по мнению северокорейского лидера, является необходимыми мерами в свете сложившейся ситуации.