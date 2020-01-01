Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Врачи сообщили о состоянии раненых при нападении в Магасе полицейских Общество, 12:56 Когда появились цветные телевизоры РБК Стиль и LG OLED, 12:40 У пенсионерки украли сумку с более 10 млн руб. в магазине в Москве Общество, 12:18 Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку» Бизнес, 11:57 Южная Корея предостерегла КНДР от испытания стратегического вооружения Политика, 11:48 Подарки просто так: что вам достанется на Новый год. Тест РБК и Билайн, 11:46 Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января Общество, 11:21 Украина начала транспортировку газа в ЕС по новому контракту Бизнес, 11:17 Врачи предупредили об опасности бессонной новогодней ночи Общество, 11:00 Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем Политика, 10:30 Трамп заявил о нежелании вступать в военный конфликт с Ираном Политика, 10:29 Где и как прийти в себя после встречи Нового года Стиль, 10:05 В центре Владивостока сожгли фигуру мыши Общество, 10:05 В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов Технологии и медиа, 10:00
Политика ,  
0 
Южная Корея предостерегла КНДР от испытания стратегического вооружения

Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР не проводить испытания нового стратегического вооружения, о котором ранее говорил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ведомство.

«Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове», — говорится в заявлении министерства.

В правительстве выразили надежду, что диалог между Северной Кореей и США начнется как можно раньше и приведет к реальному прогрессу при обоюдном выполнении положений декларации, заключенной 12 июня 2018 года в ходе первого исторического саммита в Сингапуре.

Накануне лидер Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что в ближайшем будущем Северная Корея продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Он отметил, что Пхеньян пойдет «другим путем» в случае несогласия американских властей на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Ким Чен Ына, КНДР приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США, а дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона. В случае если США не откажутся от своей враждебной политики в отношении КНДР, «денуклеаризации не будет никогда», отметил глава Северной Кореи.

30 декабря лидер КНДР на пленуме центрального комитета Трудовой партии заявил о необходимости обеспечения безопасности страны «наступательными» мерами. Ким Чен Ын говорил и о необходимости принятия конструктивных и наступательных мер для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны. Кроме того, он поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР, что, по мнению северокорейского лидера, является необходимыми мерами в свете сложившейся ситуации.

Теги: Южная Корея, КНДР
Материалы по теме
Ким Чен Ын потребовал принять «наступательные меры» для безопасности КНДР
Политика
Северная Корея объявила о проведении «очень важного» испытания
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter