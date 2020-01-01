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Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выступать с новогодним обращением. Вместо этого он утром 1 января представил доклад по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. Отчет опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В докладе отмечается, что Пхеньян намерен продолжить разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем формате соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока Вашингтон не примет никаких ответных мер.

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Пятый пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва под председательством Ким Чен Ына прошел с 28 по 31 декабря. В своих докладах северокорейский лидер затронул вопросы строительства государства, развития экономики, вооруженных сил страны, государственного управления, сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения. В одном из таких выступлений глава республики потребовал принять «наступательные меры» для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны. Кроме того, он поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР. Ким Чен Ын считает, что такие меры необходимы в свете сложившейся ситуации.

Ким Чен Ын потребовал принять «наступательные меры» для безопасности КНДР
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Лидер Северной Кореи также заявил, что в ближайшем будущем Северная Корея продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Он также пригрозил США пойти другим путем, в случае если власти Вашингтона не согласятся на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

Комментируя выступление северокорейского лидера, Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР не проводить испытания нового стратегического вооружения.

Теги: Ким Чен Ын, обращение, Северная Корея, Новый год
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