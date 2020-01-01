Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выступать с новогодним обращением. Вместо этого он утром 1 января представил доклад по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. Отчет опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В докладе отмечается, что Пхеньян намерен продолжить разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем формате соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока Вашингтон не примет никаких ответных мер.

Пятый пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва под председательством Ким Чен Ына прошел с 28 по 31 декабря. В своих докладах северокорейский лидер затронул вопросы строительства государства, развития экономики, вооруженных сил страны, государственного управления, сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения. В одном из таких выступлений глава республики потребовал принять «наступательные меры» для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны. Кроме того, он поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР. Ким Чен Ын считает, что такие меры необходимы в свете сложившейся ситуации.

Лидер Северной Кореи также заявил, что в ближайшем будущем Северная Корея продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Он также пригрозил США пойти другим путем, в случае если власти Вашингтона не согласятся на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

Комментируя выступление северокорейского лидера, Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР не проводить испытания нового стратегического вооружения.