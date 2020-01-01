Появилось видео беспорядков у посольства США в Ираке

В Сети появилось видео беспорядков у американского посольства в Багдаде, которые начались после авиаударов США по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Его опубликовало иранское агентство YJC.

На опубликованных кадрах видно, что у территории посольства скопилась группа людей с флагами. Кроме того, в конце видео слышны удары. Все пространство находится в задымлении.

Беспорядки у американского посольства в Багдаде начались 31 декабря после авиаударов ВВС США по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». У посольства протестующие установили палатки и забросали здание бутылками воды и камнями. Позднее охрана дипмиссии применила против протестующих слезоточивый газ. По данным «Народных мобилизационных сил», из-за действий охраны пострадали не менее 62 человек.