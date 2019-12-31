Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»

В связи с решением швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб «Северного потока-2», выйти из проекта, на данный момент невозможно назвать новые сроки ввода газопровода в эксплуатацию. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.

Пресс-секретарь президента отказался отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении Allseas. «Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичны», — подчеркнул Песков.

Тем не менее Песков выразил уверенность, что проект будет завершен. По его словам, для этого есть все необходимые мощности.