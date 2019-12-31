В Латвии предложили ввести оплату за разговор на русском языке

Русскоговорящие жители и посетители Риги должны платить за перевод с латышского языка в общественных учреждениях, супермаркетах и частных компаниях, считает депутат думы столицы Латвии от Новой консервативной партии Эва Мартужа. Об этом со ссылкой на ее сообщение в Twitter сообщает «РИА Новости».

«Не знаешь язык — ищи переводчика», — написала Мартужа. Она отметила, что за услуги переводчика нужно платить и предложила ввести таксу в десять евро за пять минут прямого перевода.

Весной 2018 года тогдашний президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил документ, согласно которому обучение во всех школах страны должно идти на латышском языке с 2021 года. Осенью после принятия документа в Риге прошли акции протеста в защиту образования на русском языке. Позднее преподавание на русском языке запретили также и в частных школах.В ответ на это в российском посольстве в Латвии отметили, что «латвийская судебная система очень избирательно и специфично трактует нормы международного права, призванные защитить представителей нацменьшинств».