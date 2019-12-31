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В Латвии предложили ввести оплату за разговор на русском языке

Русскоговорящие жители и посетители Риги должны платить за перевод с латышского языка в общественных учреждениях, супермаркетах и частных компаниях, считает депутат думы столицы Латвии от Новой консервативной партии Эва Мартужа. Об этом со ссылкой на ее сообщение в Twitter сообщает «РИА Новости».

«Не знаешь язык — ищи переводчика», — написала Мартужа. Она отметила, что за услуги переводчика нужно платить и предложила ввести таксу в десять евро за пять минут прямого перевода.

Президент Латвии утвердил перевод всех русских школ на латышский язык
Общество

Весной 2018 года тогдашний президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил документ, согласно которому обучение во всех школах страны должно идти на латышском языке с 2021 года. Осенью после принятия документа в Риге прошли акции протеста в защиту образования на русском языке. Позднее преподавание на русском языке запретили также и в частных школах.В ответ на это в российском посольстве в Латвии отметили, что «латвийская судебная система очень избирательно и специфично трактует нормы международного права, призванные защитить представителей нацменьшинств».

Теги: Латвия, русский язык
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