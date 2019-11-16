Посольство осудило отмену обучения на языках нацменьшинств в Латвии

Посольство России в Латвии осудило решение конституционного суда страны, который признал законным запрет на преподавание в частных школах на русском языке. Соответствующее заявление размещено на официальной странице диппредставительства в Facebook.

«Вердикт Конституционного суда относительно легитимности применения образовательных поправок по отношению к частным школам — это еще одно свидетельство того, что латвийская судебная система очень избирательно и специфично трактует нормы международного права, призванные защитить представителей нацменьшинств», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что таким образом русскоязычных детей лишили возможности получить образование на родном для них языке даже на коммерческой основе.

В апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил изменения в законодательство, предусматривающие перевод всех средних школ в стране на латышский язык обучения к 2021 году. По мнению главы государства, такое решение позволит детям получить качественное образование, а в дальнейшем устроиться на работу в Латвии.

14 ноября Конституционный суд Латвии признал ограничения на преподавание на языках нацменьшинств в частных школах соответствующими основному закону и международным обязательствам республики.