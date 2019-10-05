В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ

В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ

В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.

Акция началась в 12:00 мск. По данным издания, на митинг пришло около 600 человек. Портал bb.lv называет аналогичное число участников. Delfi пишет о 900 митингующих.

При этом сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов заявил ТАСС, что в шествии участвовало около 5 тыс. человек. Митингующие прошлись от Ратушной площади до здания кабинета министров.

Портал lsm.lv отмечает, что участники принесли плакаты с лозунгами «Руки прочь от русских школ» и «Хочу учиться на 100% на русском языке». По его данным, на акции также присутствовало несколько детей.