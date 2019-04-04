Экс-главу Renault Карлоса Гона арестовали в рамках нового дела

Прокуратура Токио повторно арестовала бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Nissan Карлоса Гона в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях. Об этом сообщает телеканал японский телеканал NHK.

По его информации, бывший глава автоконцерна подозревается в нецелевом использовании средств Nissan для личных нужд. Отмечается, что представители прокуратуры вошли в квартиру Гона около 06:00 (00:00 мск) и отвезли его в свой офис для проведения процедуры ареста.

Это уже четвертый ордер на арест, выданный в отношении Гона. В начале марта сообщалось, что Гона выпустили из токийской тюрьмы под залог, сумма которого составила ¥1 млрд ($8,93 млн). Он вышел на свободу 6 марта, проведя под стражей 108 дней.

Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов. Как считает обвинение, Гон также списал на Nissan свои личные убытки на сумму $16 млн. В компании заявляли, что он незаконно получил $7,8 млн от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV в рамках трудового договора, о чем не уведомил совет директоров.

Гон отрицает все обвинения, считая их следствием «заговора и предательства» руководства Nissan.