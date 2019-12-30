Кремль оценил сотрудничество с США по предотвращению теракта в Петербурге

Кремль оценил сотрудничество с США по предотвращению теракта в Петербурге

Задержание подозреваемых в подготовке теракта «более чем красноречиво» показывает результативность взаимодействия спецслужб России и США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, информацию сначала передали по линии спецслужб, после чего об этом доложили президенту.

29 декабря сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. На следующее утро они дали признательные показания. В отношении задержанных заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК об участии в работе террористической организации.

После случившегося президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за помощь в предотвращении терактов. Двумя годами ранее американские спецслужбы также передали информацию о готовящемся нападении на Казанский собор, и ФСБ успела задержать членов ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).