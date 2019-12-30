Путин поздравил Трампа и других лидеров с наступающим Новым годом

Путин поздравил Трампа и других лидеров с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров зарубежных стран и правительств, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В частности, глава государства поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президентов Франции, США и Турции Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Поздравления направлены также лидерам стран СНГ, при этом в списке нет Грузии и Украины. «Не все лидеры вошли в сообщение, при необходимости будут добавлены», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.

Путин в том числе поздравил президентов Венесуэлы и Сирии Николаса Мадуро и Башара Асада, лидеров Бразилии и Аргентины Жаира Болсонаро и Альберто Фернандеса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Телеграммы были направлены лидерам стран и правительств Греции, Испании, Италии, Южной Кореи, Кубы, Словении, Канады, Индии, Вьетнама, Южной Осетии, а также папе римскому Франциску.

В своем поздравлении Путин также подтвердил приглашение президенту Сербии Александру Вучичу и президенту США Дональду Трампу посетить праздничные мероприятия в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в Кремле сообщили, что последний на приглашение не ответил, как и лидер КНДР Ким Чен Ын.