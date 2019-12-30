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Путин поздравил Трампа и других лидеров с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров зарубежных стран и правительств, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В частности, глава государства поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президентов Франции, США и Турции Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Поздравления направлены также лидерам стран СНГ, при этом в списке нет Грузии и Украины. «Не все лидеры вошли в сообщение, при необходимости будут добавлены», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.

Путин в том числе поздравил президентов Венесуэлы и Сирии Николаса Мадуро и Башара Асада, лидеров Бразилии и Аргентины Жаира Болсонаро и Альберто Фернандеса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Телеграммы были направлены лидерам стран и правительств Греции, Испании, Италии, Южной Кореи, Кубы, Словении, Канады, Индии, Вьетнама, Южной Осетии, а также папе римскому Франциску.

В своем поздравлении Путин также подтвердил приглашение президенту Сербии Александру Вучичу и президенту США Дональду Трампу посетить праздничные мероприятия в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в Кремле сообщили, что последний на приглашение не ответил, как и лидер КНДР Ким Чен Ын.

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29 декабря Путин провел телефонные переговоры с Трампом и поблагодарил его за помощь в предотвращении терактов в России. Стороны также обговорили вопросы, «представляющие взаимный интерес». В тот же день российский лидер и Ангела Меркель обсудили по телефону сотрудничество в газовой сфере и подтвердили свой настрой на дальнейшую поддержку трубопровода «Северный поток-2».

Теги: Владимир Путин, Новый год, поздравление
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