Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин предпочитает отмечать Новый год скромно, в кругу родных и друзей, при условии, что у него не запланировано рабочих поездок на этот период, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Вот если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает делать это дома, в кругу родных, друзей», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Песков отметил, что Путин неоднократно справлял Новый год «по всей географии нашей страны» и напомнил, что однажды глава государства встречал этот праздник в Хабаровске.

31 декабря 2013 года Путин прибыл в Хабаровск, где встретился с жителями, пострадавшими от наводнения. Он посетил один из пунктов временного размещения и пригласил жителей, которые не могли вернуться в свои дома, на праздничный прием в городской Дворец культуры.